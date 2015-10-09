"Арсенал" предпринял попытку обменять игроков с "Ювентусом"

Лондонский "Арсенал" обратился к "Ювентусу" с предложением об обмене нападающих Габриэла Жезуса и Джонатана Дэвида.

По информации TuttoJuve, "канониры" заинтересованы в услугах 25-летнего канадского форварда, который пока не сумел в полной мере проявить себя в составе туринского клуба, и были готовы включить в сделку бразильца. Однако руководство "Ювентуса" ответило отказом.

Как отмечается, сомнения у представителей итальянского клуба вызвала история травм 28-летнего Габриэла Жезуса. Недавно нападающий "Арсенала" лишь восстановился после разрыва крестообразной связки. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 20 миллионов евро.

Джонатан Дэвид, в свою очередь, оценивается Transfermarkt в 45 миллионов евро. Нападающий перешёл в "Ювентус" прошлым летом из "Лилля" на правах свободного агента

