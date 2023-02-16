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"Арсенал" и "Барселона" зарубились за 17-летнего бразильца

"Арсенал" и "Барселона" зарубились за 17-летнего бразильца
©sport.es

"Арсенал" хочет перебить предложение "Барселоны" и приобрести 17-летнего Витора Роке - форварда  бразильского клуба "Атлетико Паранаэнсе", сообщает издание UOL

Главный тренер лондонского клуба Микель Артета одобрил этот трансфер. Игрок привлек внимание "канониров" во время победного для сборной Бразилии U-20 Кубка Америки.

"Атлетико Паранаэнсе" выставил за футболиста минимальную сумму для начала переговоров - 40 миллионов евро. "Вест Хэм" в январе был готов заплатить 14 миллионов евро и бонусы, но получил отказ. 

Сумма отступных Роке составляет сто миллионов евро. Контракт игрока с "Атлетико Паранаэнсе" рассчитан до 2027 года. 

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Метки:
Арсенал Барселона Футбольные трансферы АПЛ Испания

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