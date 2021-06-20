Антуан Гризманн рассказал о планах на продолжение карьеры после "Барселоны"

30-летний нападающий "Барселоны" и сборной Франции Антуан Гризманн рассказал, где планирует продолжить карьеру после ухода из каталонского клуба, передает "Чемпионат". Он отметил, что хочет выступить в чемпионате США.

"Мне еще осталось три года. Я должен уделять внимание своему телу, потому что в любой момент оно может измениться. Мой контракт с "Барселоной" действует до июня 2024 года, и после этого я думаю, что настанет подходящее время для поездки в США. Я люблю эту страну, ее культуру, НБА и тяга к приключениям привлекает меня. Я хотел бы закончить свою карьеру там, но все еще быть достаточно хорошим на поле и выиграть MLS, вместо того, чтобы приходить, ни с чем, и ничего не показывать на поле. Это не имело бы смысла", - сказал Гризманн.

Напомним, что он выступает за "Барселону" с 2019 года, куда перешел из "Атлетико".

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