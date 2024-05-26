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Реклама Новости спорта Футбол Мировой футбол Сегодня 17:00 Комментарии Английский топ-клуб заинтересован в Хави ©fcbarcelona.com Лондонский "Челси" в ближайшее время проведет переговоры с главным тренером "Барселоны" Хави, который покинет каталонский клуб по окончании нынешнего сезона. По информации журналиста Педро Алмейды, боссы "Челси" хотят оценить, подходит ли испанский специалист на должность нового главного тренера лондонского клуба. Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что президент "Барселоны" Жоан Лапорта принял решение уволить Хави из-за все более растущих требований специалиста по усилению состава команды, а также после публичного заявления испанского специалиста о сложности подобного усиления ввиду тяжелого финансового положения сине-гранатовых. По итогам нынешнего сезона АПЛ "Челси" занял шестое место. Поделиться в соц. сетях:













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