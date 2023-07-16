Анчелотти отреагировал на переход Месси в "Интер Майами"

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о переходе аргентинского нападающего Лионеля Месси в "Интер Майами", передает "Чемпионат".

"Футбол в США должен конкурировать с очень сильными видами спорта, переход Месси в "Интер Майами" может помочь им стать лучше", - сказал итальянский специалист.

Месси перешел в "Интер Майами" на правах свободного агента. Он будет выступать за команду из США под 10-м номером. Ранее он провел два сезона в ПСЖ, с которым дважды стал чемпионом Франции, а также завоевал Суперкубок страны. В прошлом сезоне Месси провел за парижан 40 матчей во всех турнирах, забив 21 гол и сделав 20 результативных передач.

Аргентинец может дебютировать за новый клуб 21 июля в матче с мексиканским "Крус Асуль".





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