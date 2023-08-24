Анчелотти отметил работу Гвардиолы

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти заявил, что нет похожего на него специалиста. При этом ему и нравятся несколько человек, среди которых испанец Хосеп Гвардиола.

"Нет нового тренера, похожего на меня. Мне нравятся те, кто делает большие ставки на игру, например, Гвардиола, Де Дзерби или Артета, а также те, кто способен мотивировать игроков, как Бордалас, мне нравится, как он мотивирует команду", - цитирует итальянского специалиста Marca.

Напомним, в двух турах нового сезона Ла Лиги "Реал" обыграл "Атлетик" и "Альмерию".

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