 PgB3OjYjlIwtQTB2VzFRh7P4qlRWGGlTltvpsXSW
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Вакансии на Vesti.kz Расписание выступлений казахстанцев на ОИ-2022
Зимняя Олимпиада Футзал Бокс MMA Футбол Борьба Хоккей Теннис Атлетика Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Александр Усик дебютировал в профессиональном футболе

Александр Усик дебютировал в профессиональном футболе
©ФК "Полесье"
Новости спорта Футбол Мировой футбол

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик дебютировал в профессиональном футболе, сообщает Lenta.ru.

35-летний Усик вышел на поле в составе клуба "Полесье", который выступает в первой лиге Украины. Боксер вступил в игру на 77-й минуте, заменив Филиппа Будковского. "Полесье" встречалось с "Вересом" (2:1) в рамках товарищеского турнира Winter Cup, который проходит в Турции.

О готовящемся дебюте в профессиональном футболе Усик сообщил в конце января. Он отметил, что выйдет на поле в составе клуба из Житомира.

Усик удерживает чемпионские пояса по версиям WBO, IBF, IBO и WBA. Он отобрал титулы у британца Энтони Джошуа.


Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Усик Александр Украина

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 22:29
Футбол
Александр Усик дебютировал в профессиональном футболе Александр Усик дебютировал в профессиональном футболе
Сегодня , 13:28
Футбол
Подарок от Вагнера Лава. Как Алипа поздравил экс-форвард "Кайрата" после победного гола за "Зенит" Подарок от Вагнера Лава. Как Алипа поздравил экс-форвард "Кайрата" после победного гола за "Зенит"
Сегодня , 12:10
Олимпиада
Олимпиада-2028 может пройти без футбола Олимпиада-2028 может пройти без футбола
Вчера , 17:40
Футбол
Экс-тренер клуба РПЛ хотел подписать Вагнера Лава Экс-тренер клуба РПЛ хотел подписать Вагнера Лава
Вчера , 15:24
Футбол
Казахстанский футболист подписал контракт с испанским клубом Казахстанский футболист подписал контракт с испанским клубом
2 февраля, 21:04
Футбол
Друг звезды "Юве" в КПЛ: Каньяс играет с одной почкой и помог "Шахтеру" сотворить историю в еврокубках Друг звезды "Юве" в КПЛ: Каньяс играет с одной почкой и помог "Шахтеру" сотворить историю в еврокубках
2 февраля, 09:19
Футбол
Неймар признан лучшим бразильским футболистом за пределами своей страны Неймар признан лучшим бразильским футболистом за пределами своей страны
31 января, 20:15
Футбол
Казахстанский футболист попал в команду недели после успешного дебюта в Европе Казахстанский футболист попал в команду недели после успешного дебюта в Европе
31 января, 11:21
Футбол
Футболисты сборных Египта и Марокко подрались после матча Кубка африканских наций Футболисты сборных Египта и Марокко подрались после матча Кубка африканских наций
31 января, 08:28
Футбол
Футболист сборной Казахстана с победы дебютировал за бельгийский клуб Футболист сборной Казахстана с победы дебютировал за бельгийский клуб
31 января, 08:00
Футбол
Швабры и жилетки вместо флажков. Как судьи "накосячили" в матче отбора на ЧМ-2022 Швабры и жилетки вместо флажков. Как судьи "накосячили" в матче отбора на ЧМ-2022
30 января, 16:59
Футбол
Алип на сборах "Зенита" сыграет против команды Вагнера Лава Алип на сборах "Зенита" сыграет против команды Вагнера Лава
30 января, 16:14
Футбол
Проваливший просмотр в клубе КПЛ футболист определился со своим будущим Проваливший просмотр в клубе КПЛ футболист определился со своим будущим
29 января, 23:12
Футбол
Казахстанский футболист сыграл за европейского чемпиона Казахстанский футболист сыграл за европейского чемпиона
26 января, 22:55
Футбол
"Барселона" хочет подписать игрока с ценником в 150 миллионов евро "Барселона" хочет подписать игрока с ценником в 150 миллионов евро
22 января, 13:18
Футбол
У футболиста "Порту" обнаружили 4 даты рождения. Теперь с ним не хотят продлевать контракт У футболиста "Порту" обнаружили 4 даты рождения. Теперь с ним не хотят продлевать контракт
22 января, 12:48
Футбол
Новый клуб Яна Вороговского обыграл аутсайдера чемпионата Новый клуб Яна Вороговского обыграл аутсайдера чемпионата
18 января, 16:47
Около спорта
Умер шестикратный обладатель Кубка чемпионов Умер шестикратный обладатель Кубка чемпионов
18 января, 11:10
Футбол
Стало известно, за кого голосовали капитан и тренер сборной Казахстана при выборе лучшего футболиста ФИФА Стало известно, за кого голосовали капитан и тренер сборной Казахстана при выборе лучшего футболиста ФИФА
18 января, 10:13
Футбол
Главный тренер сборной Португалии не включил Роналду в тройку лучших игроков года Главный тренер сборной Португалии не включил Роналду в тройку лучших игроков года
18 января, 08:51
Футбол
Криштиану Роналду получил специальный приз от ФИФА Криштиану Роналду получил специальный приз от ФИФА
18 января, 07:54
Футбол
Роберт Левандовски стал лучшим футболистом 2021 года по версии ФИФА Роберт Левандовски стал лучшим футболистом 2021 года по версии ФИФА
17 января, 19:15
Футбол
На Кубке Африки забит самый курьезный гол На Кубке Африки забит самый курьезный гол
16 января, 09:54
Футбол
Президент Украины отреагировал на увольнение Шевченко из "Дженоа" и дал ему совет Президент Украины отреагировал на увольнение Шевченко из "Дженоа" и дал ему совет
16 января, 07:17
Футбол
Вагнер Лав подписал контракт с новым клубом. Подробности Вагнер Лав подписал контракт с новым клубом. Подробности
15 января, 23:10
Футбол
Роналду назвал кумиров и выделил их главное достижение Роналду назвал кумиров и выделил их главное достижение
15 января, 15:45
Футбол
Супруга футболиста разбилась в ДТП в день его трансфера Супруга футболиста разбилась в ДТП в день его трансфера
15 января, 12:48
Футбол
Казахстанский футболист сыграл против 16-кратного чемпиона Казахстанский футболист сыграл против 16-кратного чемпиона
14 января, 22:55
Футбол
В 2021 году было совершено футбольных трансферов на сумму 4,86 миллиарда долларов В 2021 году было совершено футбольных трансферов на сумму 4,86 миллиарда долларов
13 января, 15:38
Наши проекты
МакГрегор зарабатывал 8,6 миллиона долларов в минуту в 2021-м. "Канело" и Роналду - в разы меньше МакГрегор зарабатывал 8,6 миллиона долларов в минуту в 2021-м. "Канело" и Роналду - в разы меньше

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus