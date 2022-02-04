Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик дебютировал в профессиональном футболе, сообщает Lenta.ru.

35-летний Усик вышел на поле в составе клуба "Полесье", который выступает в первой лиге Украины. Боксер вступил в игру на 77-й минуте, заменив Филиппа Будковского. "Полесье" встречалось с "Вересом" (2:1) в рамках товарищеского турнира Winter Cup, который проходит в Турции.

О готовящемся дебюте в профессиональном футболе Усик сообщил в конце января. Он отметил, что выйдет на поле в составе клуба из Житомира.

Усик удерживает чемпионские пояса по версиям WBO, IBF, IBO и WBA. Он отобрал титулы у британца Энтони Джошуа.