Александр Меркель помог клубу выиграть третий матч в чемпионате

"Аль-Фейсали"
, за который выступает футболист сборной Казахстана Александр Меркель
, обыграл на выезде "Аль-Раед"
в рамках восьмого тура чемпионата Саудовской Аравии, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча проходила в городе Бурайда и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
На 30-й минуте Хуссейн аль-Шоваиш срезал мяч в свои ворота, после чего на 85-й Гильерме Аугусто подвел итог встречи.
Как итог, "Аль-Фейсали" одержал третью победу при четырех ничьих и одном поражении, расположившись с 13 очками на четвертом месте из 16-ти. "Аль-Раед" с отставанием на три пункта оказался на десятой позиции.
Меркель вышел в стартовом составе и отыграл без замены.
До переезда в сентябре в Саудовскую Аравию казахстанский полузащитник выступал за нидерландский "Хераклес" с 2018 года. С нынешним клубом он подписал двухлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне