Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Александр Меркель помог клубу выиграть третий матч в чемпионате

Голы забивались в каждом из таймов.

Александр Меркель помог клубу выиграть третий матч в чемпионате
Фото: twitter.com/amerkel52
Новости спорта Футбол Мировой футбол
0
"Аль-Фейсали", за который выступает футболист сборной Казахстана Александр Меркель, обыграл на выезде "Аль-Раед" в рамках восьмого тура чемпионата Саудовской Аравии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила в городе Бурайда и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

На 30-й минуте Хуссейн аль-Шоваиш срезал мяч в свои ворота, после чего на 85-й Гильерме Аугусто подвел итог встречи.

Как итог, "Аль-Фейсали" одержал третью победу при четырех ничьих и одном поражении, расположившись с 13 очками на четвертом месте из 16-ти. "Аль-Раед" с отставанием на три пункта оказался на десятой позиции.

Меркель вышел в стартовом составе и отыграл без замены.

До переезда в сентябре в Саудовскую Аравию казахстанский полузащитник выступал за нидерландский "Хераклес" с 2018 года. С нынешним клубом он подписал двухлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Футбол Саудовская Аравия Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу

Ссылки по теме:

Новости
9 декабря
18:55
Футбол

Аргентина банкнотасында Марадонаның суреті бейнеленуі мүмкін
8 декабря
17:02
Футбол

Клубтар арасындағы әлем чемпионаты Жапонияда өтетін болды
8 декабря
15:14
Футбол

Халк "Шанхай СИПГ" клубынан кетті
2 декабря
15:40
Футбол

Өзбекстанда футболшылар мен жанкүйерлер төрешіні алаң ортасында сабап тастады
26 ноября
01:00
Футбол

Диего Марадона 60 жасында өмірден озды
20 ноября
17:26
Футбол

"Астана" футболшысы Ұлттар лигасы турнирінің үздік ассистенті атанды
18 ноября
16:11
Футбол

Армения құрамасының төрт футболшысы коронавирус жұқтырып алды
13 ноября
16:07
Футбол

Роналду "Ювентустен" кете ме? Футболшының өзі пікірімен бөлісті
13 ноября
14:50
Футбол

"Қайраттың" бұрынғы бапкері Вайс Грузия құрамасынан кетті
6 ноября
19:21
Футбол

ФИФА президенті қызметінен кетуі мүмкін
26 октября
12:04
Футбол

Роналдиньо коронавирус жұқтырды
20 октября
16:43
Футбол

Бразилия министрі Робиньоны тез арада түрмеге қамауды талап етті
19 октября
15:41
Футбол

Аргентиналық клуб "Барселонаны" сотқа берді
14 октября
15:23
Футбол

Неймар даңқты Роналдоның рекордын бұзып, Пеленің көрсеткішіне жақындады
9 октября
19:03
Футбол

Луис Суарес Лионель Мессидің тарихи рекордын бұзды
8 октября
15:19
Футбол

Гол соққанын тойлаймын деген шабуылшы футболдан жарты жылға шеттетіліп кетті
24 сентября
16:45
Футбол

Футболдан Нидерланды құрамасына бас бапкер тағайындалды
24 сентября
09:44
Футбол

Александр Меркель жаңа командасы сапындағы алғашқы кездесуін өткізді
28 августа
16:34
Футбол

"Қиын таңдау болғанын білемін". ЦСКА директоры қазақстандық футболшының трансфері туралы
25 августа
18:41
Футбол

ЦСКА Зайнутдиновты сатып алғаннан кейін тағы футболшымен құрамын толықтырды
7 августа
16:52
Футбол

УЕФА қазақстандық клубтарға ЛЧ және ЕЛ-да қайда ойнайтынын анықтап берді
5 августа
09:54
Футбол

Әйел футболшы ерлердің командасында ойнайтын болды
4 августа
22:03
Футбол

Икер Касильяс карьерасын аяқтады
4 августа
17:10
Футбол

Әлемнің ең үздік футбол бапкері анықталды
3 августа
09:35
Футбол

Қазақстан құрамасының қорғаушысы Бельгия чемпионы атанды
30 июля
14:00
Футбол

Исламханның "Әл-Айн" сапында қанша жалақы алатыны белгілі болды
29 июля
14:48
Футбол

Роналду ХХІ ғасырдағы ең үздік пенальти орындаушы атанды
28 июля
12:11
Футбол

Зайнутдинов "Ростов" сапында тарихи көрсеткішке қол жеткізді
27 июля
18:56
Футбол

Футбол агенті қазақстандық шабуылшыны Аршавинге ұқсатты
27 июля
15:23
Футбол

Сегіз гол соғылған ойында "Астана" шабуылшысы нәтижелі пастың авторы атанды
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика