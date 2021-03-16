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"Аль-Фейсали" с Меркелем в составе вышел в полуфинал Кубка Короля

Казахстанец отыграл весь матч.

"Аль-Фейсали" с Меркелем в составе вышел в полуфинал Кубка Короля
Фото: twitter.com/amerkel52
Новости спорта Футбол Мировой футбол
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"Аль-Фейсали", за который выступает футболист сборной Казахстана Александр Меркель, вышел в полуфинал Кубка Короля Саудовской Аравии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче 1/4 финала "Аль-Фейсали" обыграл "Аль-Батин" со счетом 2:1. В составе победителей дубль оформил Мохаммед аль-Сайари. У соперников отличился Закария Аль-Судани. При этом "Аль-Батин" доигрывал встречу в меньшинстве после удаления на 91-й минуте.

Меркель вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

"Дааа! Идем в полуфинал", - написал Меркель на своей странице в Twitter.

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Метки:
Саудовская Аравия Меркель Александр

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