"Аль-Ахли" заинтересован в покупке звезды "Реала" за 200 миллионов евро

"Аль-Ахли" готов предложить мадридскому "Реалу" 200 миллионов евро за трансфер вингера Винисиуса Жуниора.

По информации Football Espana, клуб из Саудовской Аравии полагает, что "Реал" может принять это предложение, поскольку на данный момент бразильский футболист еще не пролонгировал свое трудовое соглашение с клубом. Но уточняется, что новый контракт Винисиуса с "Реалом" уже фактически согласован, о чем будет объявлено в ближайшие дни. Как следствие, "Аль-Ахли" не удастся приобрести Жуниора.

Напомним, в нынешнем сезоне испанской Примеры 23-летний вингер принял участие в семи матчах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

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