 R55f1eMX66XGy6RvCo6uzKOjPnN6plOngZZKctuD
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Вакансии на Vesti.kz
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Африканский футболист высказался о "победе" над Роналду

Африканский футболист высказался о "победе" над Роналду
©Reuters
Новости спорта Футбол Мировой футбол

Защитник сборной Уганды Бевис Мугаби рассказал, что не знал о том, как он побил рекорд нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду по высоте прыжка, сообщает "Чемпионат".

"Честно говоря, я не подозревал, что сделал это, пока после игры мне не позвонил брат и не сказал, что я высоко прыгнул. Но в то время я не особо на этом зацикливался, так как моей целью было набрать три очка за команду.

Я рад, что это был победный гол, и мы получили жизненно важные очки, которые нам были нужны в то время", - цитирует Мугаби сайт Федерации футбола Уганды.

26-летний футболист прыгнул на дюйм выше - на высоте 8 футов 6 дюймов над землей - и забил гол в матче шотландской премьер-лиги в 2021 году, побив рекорд Роналду в 8 футов 5 дюймов, установленный во время игры за "Ювентус" против "Сампдории" в 2019 году.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Роналду Криштиану Рекорд Ювентус

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 17:23
Мировой футбол
Африканский футболист высказался о "победе" над Роналду Африканский футболист высказался о "победе" над Роналду
Сегодня , 12:13
Мировой футбол
Роналду принял решение о своем будущем в сборной Португалии Роналду принял решение о своем будущем в сборной Португалии
27 марта, 10:27
Мировой футбол
Переживший остановку сердца футболист вернулся в сборную и забил гол через минуту после выхода на поле Переживший остановку сердца футболист вернулся в сборную и забил гол через минуту после выхода на поле
26 марта, 10:21
Мировой футбол
Абрамович не будет приобретать турецкий клуб. Подробности Абрамович не будет приобретать турецкий клуб. Подробности
24 марта, 23:58
Мировой футбол
Роналдиньо назвал самого сложного соперника в своей карьере Роналдиньо назвал самого сложного соперника в своей карьере
23 марта, 13:45
Мировой футбол
Марадону удалили из FIFA 22 Марадону удалили из FIFA 22
22 марта, 21:56
Мировой футбол
"Не тренируется и приезжает пьяный". Как Неймар разрушает ПСЖ "Не тренируется и приезжает пьяный". Как Неймар разрушает ПСЖ
22 марта, 21:26
Мировой футбол
Победители Евро и Кубка Америки проведут матч на "Уэмбли" Победители Евро и Кубка Америки проведут матч на "Уэмбли"
22 марта, 20:11
Мировой футбол
Роналдо похвалил Хави за вывод "Барселоны" из кризиса Роналдо похвалил Хави за вывод "Барселоны" из кризиса
22 марта, 16:22
Мировой футбол
УЕФА разрешил участникам еврокубков дозаявить легионеров из России и Украины УЕФА разрешил участникам еврокубков дозаявить легионеров из России и Украины
21 марта, 16:53
Мировой футбол
Трибуна с болельщиками обрушилась на футбольном матче. Пострадали 200 человек Трибуна с болельщиками обрушилась на футбольном матче. Пострадали 200 человек
19 марта, 20:14
Мировой футбол
СМИ сообщили о будущем Рамоса в ПСЖ СМИ сообщили о будущем Рамоса в ПСЖ
19 марта, 17:32
Мировой футбол
Экс-игрок "Астаны" вошел в топ-10 самых дорогих левых полузащитников Экс-игрок "Астаны" вошел в топ-10 самых дорогих левых полузащитников
19 марта, 08:28
Мировой футбол
Клуб казахстанца продолжил падение после разгрома в матче европейского чемпионата Клуб казахстанца продолжил падение после разгрома в матче европейского чемпионата
18 марта, 20:29
Мировой футбол
Ушел из жизни чемпион России в составе "Спартака" Ушел из жизни чемпион России в составе "Спартака"
17 марта, 22:22
Мировой футбол
Экс-футболист "Тобола" завершил карьеру Экс-футболист "Тобола" завершил карьеру
17 марта, 20:15
Мировой футбол
Месси принял решение по ПСЖ Месси принял решение по ПСЖ
16 марта, 19:48
Мировой футбол
Клуб казахстанца из европейского чемпионата ушел от поражения на 94-й минуте Клуб казахстанца из европейского чемпионата ушел от поражения на 94-й минуте
15 марта, 13:01
Мировой футбол
Ушедший из "Зенита" конкурент Алипа нашел новый клуб Ушедший из "Зенита" конкурент Алипа нашел новый клуб
14 марта, 13:19
Мировой футбол
Казахстанский футболист из "Атлетико" прокомментировал переход в титулованный клуб Европы Казахстанский футболист из "Атлетико" прокомментировал переход в титулованный клуб Европы
14 марта, 11:23
Мировой футбол
Футболист разбил сопернику лицо ударом из муай-тай и остался без клуба Футболист разбил сопернику лицо ударом из муай-тай и остался без клуба
13 марта, 16:28
Мировой футбол
Видео избиения судьи всей командой попало в Сеть Видео избиения судьи всей командой попало в Сеть
13 марта, 13:16
Мировой футбол
Европейский клуб казахстанца сохранил вторую строчку чемпионата после ничьей Европейский клуб казахстанца сохранил вторую строчку чемпионата после ничьей
13 марта, 08:15
Мировой футбол
Роналду установил новый мировой рекорд по количеству голов Роналду установил новый мировой рекорд по количеству голов
13 марта, 07:52
Мировой футбол
Европейский клуб одержал первую победу под руководством Шпилевского Европейский клуб одержал первую победу под руководством Шпилевского
12 марта, 15:48
Мировой футбол
Норвежский клуб сотворил историю в Европе Норвежский клуб сотворил историю в Европе
11 марта, 23:42
Мировой футбол
Скандальный матч отбора ЧМ-2022 Бразилия - Аргентина может пройти в Азии Скандальный матч отбора ЧМ-2022 Бразилия - Аргентина может пройти в Азии
11 марта, 22:16
Мировой футбол
Экс-лидер "Астаны" забил первый гол за европейский клуб и попал в символическую сборную Экс-лидер "Астаны" забил первый гол за европейский клуб и попал в символическую сборную
11 марта, 20:47
Мировой футбол
Правила вручения "Золотого мяча" будут изменены Правила вручения "Золотого мяча" будут изменены
11 марта, 11:50
Мировой футбол
Казахстанец с победы дебютировал за европейский клуб Казахстанец с победы дебютировал за европейский клуб

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus