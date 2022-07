40-летний Ибрагимович договорился о новом контракте с "Миланом". Подробности

40-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович договорился о продлении контракта с "Миланом". Об этом в Твиттере сообщил известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, форвард и команда официально подпишут соглашение в самое ближайшее время, а все детали устно обговорены и улажены.

Контракт будет заключен сроком на один сезон. Форвард получит зарплату в размере 1,5 миллиона евро плюс бонусы.

Напомним, что в прошлом сезоне Серии А Ибрагимович забил за "Милан" восемь голов. В октябре этого года ему исполнится 41.

