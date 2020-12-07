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Клуб Вороговского проиграл середняку и упустил лидерство в чемпионате Бельгии

Казахстанец вышел в старте.

Клуб Вороговского проиграл середняку и упустил лидерство в чемпионате Бельгии
Ян Вороговский. Фото: ФК "Беерсхот"©
Новости спорта Футбол Мировой футбол
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"Беерсхот", за который выступает футболист сборной Казахстана Ян Вороговский, уступил на своем поле "Эйпену" в рамках 15-го тура чемпионата Бельгии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 35-й минуте забил Эммануэль Агбаду.

После этого успеха "Эйпен" с 20 очками расположился на девятом месте из 18-ти, а "Беерсхот" с 28 баллами оказался на третьей позиции, тогда как ранее возглавлял турнирную таблицу.

Вороговский вышел в стартовом составе, на 40-й минуте заработал предупреждение, а в перерыве был заменен.

24-летний защитник выступает за нынешний клуб с 2019 года, до этого защищал цвета "Кайрата".

 

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Метки:
Футбол Бельгия Вороговский Ян Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

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