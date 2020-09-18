Воспитанник "Астаны" перешел в бывший европейский клуб кандидата в сборную Казахстана

Казахстанский футболист Алдаир Адилов
подписал контракт с клубом из Беларуси "Энергетик-БГУ"
, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем Instagram
.
Отмечается, что 18-летний игрок занимался в системе группы подготовки "Астаны"
, а затем уехал в испанскую академию "Марсет". Впоследствии его заприметили представители "Энергетика"-БГУ, с которым он сегодня подписал контракт.
Алдаир играет на позиции центрального полузащитника, отличается хорошей техникой, хорошим видением поля и трудолюбием.
Два года назад в "Энергетике-БГУ" уже выступали казахстанцы - полузащитник и кандидат в национальную команду Владислав Васильев
и защитник Жахонгир Ходжамов
. Васильев оттуда ушел на повышение в "Динамо-Брест", а сейчас защищает цвета "Руха".
Отметим, что "Энергетик-БГУ" после 22 игр занимает шестое место из 16. Следующий матч чемпионата команда проведет на выезде против "Динамо-Бреста" 19 сентября.
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