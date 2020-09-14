Казахстанский футболист оформил дубль в дебютном матче за бельгийский клуб

Бывший нападающий молодежной сборной Казахстана Олег Чепрасов
дебютировал за бельгийский клуб "Патро Эйсден Масмехелен"
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
23-летний форвард вышел в стартовом составе в матче третьего раунде Кубка Бельгии против "Стоке-Варфюзе" и оформил дубль. Чепрасов отличился на десятой и 45-й минутах, после чего был заменен на 76-й минуте. На 82-й минуте Руна Ленертс забил третий мяч и установил окончательный счет - 3:0 в пользу "Патро".
О переходе Чепрасова бельгийский клуб объявил
в апреле. "Патро" выступает в третьей по силе лиге страны. В августа в товарищеском матче Чепрасов оформил пента-трик
за новый клуб.
Чепрасов родился в Алматы, но в раннем детстве переехал с семьей в Бельгию. На юношеском и молодежном уровнях он выступал в Бельгии за "Билзен", "Тонгерен" и "Льерс", а в Нидерландах - за "Маастрихт" и "Роду".
На взрослом уровне Чепрасов играл только в Бельгии - в третьей и любительской лигах за "Гел", "Веллен" и "Хаутвенн", за который выступал в минувшем сезоне. В 2018 году форвард провел три товарищеских матча за молодежную сборную Казахстана.
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