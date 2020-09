Казахстанец после скандала с тренером нашел новый клуб в Латвии

Казахстанский форвард Самат Сарсенов перешел в латвийский "Спартак", передает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщает клуб, 24-летний казахстанец перешел в клуб свободным агентом.

‼️ a Trio of forwards in Jurmala ????



Spartaks is happy to welcome 3 new players in the club:



• Leon Šipoš ????????, 20 years, from Dynamo Zagreb

• Samat Sarsenov ????????????????, 24 years, free agent

• Leonel Wamba ????????, 18 years, free agent



We wish you good luck and many goals, guys! ????⚽️ pic.twitter.com/Slgce139Jc