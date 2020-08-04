Казахстанский футболист без контракта начал тренироваться в зарубежном клубе

Казахстанский футболист Мидат Галбаев
, который провел предыдущий сезон в словацкой "Нитре"
, сейчас не имеет контракта, но находится в расположении клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
По данным Transfermarkt, Галбаев стал свободным агентом 18 июля. Сейчас он находится в расположении "Нитры", которая ведет подготовку к новому сезону - старт запланирован на 8 августа. В клубе отметили, что Галбаев - один из двух игроков, не имеющих контракта.
В сезоне-2019/20 Галбаев провел в составе своего клуба один неполный матч. На его счету 27 минут в игре против "Спартака" из Трнавы (0:2) в августе 2019 года. При этом в клубе за сезон сменилось пять тренеров, и ни у кого из них он не получил шанс проявить себя, оставшись одним из самых невостребованных
футболистов команды.
23-летний Галбаев до "Нитры" выступал за болгарские "Верею", "Левски" и "Берое" и молдавский "Зимбру". В 2018 году он числился в "Иртыше" и "Кызыл-Жар СК", но не получил шанс дебютировать в премьер-лиге и играл только за молодежные команды.
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