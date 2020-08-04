Чуть меньше зарплаты Буффона. Кто из топ-5 лиг Европы получает как Исламхан

На прошлой неделе игрок сборной Казахстана Бауыржан Исламхан подписал
контракт на три сезона с клубом "Аль-Айн" из ОАЭ. Его зарплата должна составить
1,5 миллиона долларов в год. Корреспондент Vesti.kz
, оперируя различными источниками, рассказывает, кто из европейского футбола получает суммы приблизительно или аналогичные этой.
Так, по данным некоторых источников, сразу несколько знаковых футболистов из клубов испанской Ла Лиги и немецкой бундеслиги зарабатывают по 1,5 миллиона долларов в год или суммы с отличиями в несколько сотен тысяч от этого значения.
Джонатан де Гузман ("Айнтрахт") - меньше 1 миллиона долларов в год
Бывший игрок сборной Нидерландов, имеющий также гражданство Канады, сейчас выступает в немецком "Айнтрахте". По данным Transfermarkt
, зарплата игрока менее 1 миллиона долларов, а именно этот фактор может приблизить его к выгодному контракту для канадских клубов из МЛС.
32-летний Гузман, становившийся бронзовым призером ЧМ-2014 в Бразилии, также выступал в "Фейеноорде", испанских "Мальорке" и "Вильярреале", валлийском "Суонси" и итальянских "Наполи" и "Кьево".
В его карьере имеется интересный факт: в "Кьево" атакующий полузащитник играл под необычным для полевого игрока номером "1".
Антонио Барраган ("Бетис") - 1,4 миллиона
Фактурный, крайний защитник Антонио Барраган
с ростом 186 сантиметров, по данным Eurofootballrumours.com и Sporttidings.com, зарабатывал 1,4 миллиона долларов в год в "Бетисе", который он покинул в конце июля. 33-летний футболист становился в составе сборной Испании чемпионом Европы до 19 лет.
В его клубной карьере были в основном испанские команды. Помимо "Бетиса", это "Депортиво", "Вальядолид" и "Валенсия". Кроме того, Барраган в 2005 году в возрасте 18 лет подписал контракт с "Ливерпулем" и даже дебютировал в основе, став тогда самым молодым иностранцем в истории клуба, а с 2016 по 2017 год он играл в АПЛ за "Мидлсбро".
Александр Зинченко ("Манчестер Сити") - 1,35 миллиона
Защитник сборной Украины совершил сумасшедший взлет в карьере, перейдя из российской "Уфы" в "Манчестер Сити" из английской премьер-лиги. По данным Sportaс
, в год он зарабатывает сумму около 1,04 миллиона фунтов в год (1,35 миллиона долларов).
Следующая группа игроков чья зарплата по данным издания Gazzetta dello Sport попадает в означенный диапазон 1,5 миллиона долларов, плюс-минус несколько сотен тысяч, выступают в Серии A.
Джанлуиджи Буффон ("Ювентус") - свыше 1,7 миллиона
Прославленный вратарь "Ювентуса" в 42 года после возвращения из ПСЖ, будучи сменщиком Войцеха Щенсны
, провел чемпионский сезон в "Ювентусе". Буффон стал первым игроком в Серии А, которому десять раз удалось стать чемпионом Италии.
Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии продлил контракт с "Ювентусом" до середины 2021 года. Его годовая зарплата составляет чуть более 1,7 миллиона долларов.
Кевин Принс Боатенг ("Фиорентина") - 1,5 миллиона
Экс-игрок сборной Ганы подписал контракт с "Фиорентиной" с зарплатой 1,5 миллиона долларов в год. С начала 2020 года 33-летний Боатенг на правах аренды выступал за турецкий "Бешикташ".
В карьере форварда также были немецкие "Герта", "Боруссия", "Шальке" и "Айтрахт", английские "Тоттенхэм" и "Портсмут", итальянские "Дженоа", "Милан" и "Сасуолло", испанские "Лас-Пальмас" и "Барселона"
Джованни Ди Лоренцо ("Наполи") - около 1,5 миллиона
26-летний защитник выступает за "Наполи" с лета 2019 года. Он помог клубу завоевать Кубок Италии. В минувшем сезоне Ди Лоренцо провел 33 матча в Серии А и забил три гола - это один из лучших результатов среди защитников команды. Зарплата игрока сборной Италии составляет около 1,5 миллиона долларов.
Марио Пашалич ("Аталанта") - 1,5 миллиона
Хорватский футболист, права на которого принадлежали "Челси", будучи в аренде, пробовал свои силы в "Эльче", "Монако", "Милане" и "Спартаке". С 2018 года 25-летний футболист выступал в итальянской "Аталанте". В конце июня клуб из Бергамо выкупил трансфер хорвата у англичан.
В минувшем сезоне Пашалич провел 35 матчей в Серии А и отметился девятью голами. Зарплата футболиста сборной Хорватии составляет 1,5 миллиона долларов.
Джампаоло Паццини ("Верона") - 1,5 миллиона
36-летний бывший форвард сборной Италии Джампаоло Паццини
, защищающий ныне цвета "Вероны", ранее выступал за "Аталанту", "Фиорентину", "Сампдорию", "Интер" и "Милан". За пределами Италии он играл в 2018 году в испанском "Леванте".
В его клубной карьере свыше 500 матчей в различных турнирах и почти 200 голов. В составе сборной Италии Паццини провел 25 матчей и отличился четыре раза. Сейчас его годовой заработок равен 1,5 миллионам долларов.
Петр Зелиньски ("Наполи") - около 1,3 миллиона
Польский полузащитник в минувшем сезоне был практически незаменимым игроком в составе "Наполи". На его счету 37 из 38 матчей и два гола в Серии А.
Всего на счету 26-летнего поляка 191 матч за "Наполи" и 22 забитых мяча. За сборную Польши он провел более полусотни встреч, отличившись шесть раз. В игре против Казахстана (3:0) осенью 2017 года на его счету ассист.
Перед подписанием нового контракт с "Аль-Айном" Исламхан провел
семь дней в карантине в ОАЭ. Он дважды сдал тест на коронавирус и прошел полный медицинский осмотр.
В клуб из ОАЭ он перешел 31 января и в десяти матчах забил один гол и отдал три ассиста - в марте все турниры были приостановлены, а потом досрочно завершены из-за пандемии.
Теперь Исламхан присоединится к партнерам на сборах. Новый чемпионат ОАЭ должен стартовать 3 сентября.
Фото: sge4ever.de (1), skysports.com (2), mfc.co.uk (3), thesun.co.uk (4), fourfourtwo.com (5), citisportsonline.com (6), SIPA USA/PA Images (7), sportsfinding.com (8), sempreinter.com (9), Carlo Hermann/KONTROLAB (10)
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