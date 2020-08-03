Казахстанский футболист помог белорусскому клубу одержать победу

Брестский "Рух"
, за который играет казахстанский полузащитник Владислав Васильев
, одержал гостевую победу над "Минском" в матче 20 тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча прошла в Минске и завершилась минимальной победой гостей - 1:0. Автором единственного гола встречи стал Денис Гречихо
, отличившийся на 19 минуте.
Васильев вышел в стартовом составе и провел все 90 минут на поле. Для него это 18-й матч за "Рух", в которых он забил три гола.
Благодаря этой побед "Рух" набрал 29 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице. "Минск" (18) идет на 14-й строчке.
22-летний Васильев выступает на правах аренды из "Динамо-Брест". Зимой к клубу присоединился и казахстанский тренер Андрей Ферапонтов, став ассистентом белоруса Александра Седнева, которому ранее помогал в "Актобе".
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