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В 2021 году было совершено футбольных трансферов на сумму 4,86 миллиарда долларов

В 2021 году было совершено футбольных трансферов на сумму 4,86 миллиарда долларов
©Reuters
Новости спорта Футбол Мировой футбол

Международная федерация футбола (ФИФА) представила отчет о трансферах за 2021 год, сообщает РИА Новости.

Всего в минувшем году было совершено 54 739 трансферов (19 372 - в профессиональном мужском и женском футболе, 35 367 - в любительском). За сделки клубы заплатили 4,86 миллиарда долларов, что на 13,6 процента меньше, чем в 2020 году, и на 33,8 процента ниже рекордного показателя 2019 года.

Больше всех на трансферы потратили английские клубы (1 386,2 миллиона долларов), на втором месте - клубы Италии (667,7), на третьем - Франции (511,8). Российские клубы оказались на восьмом месте - 131,2 миллиона долларов.

Самым дорогим трансфером в прошлом году стал переход Ромелу Лукаку из миланского "Интера" в лондонский "Челси". На втором месте оказался трансфер Джейдона Санчо (из дортмундской "Боруссии" в "Манчестер Юнайтед"), на третьем - Ашрафа Хакими (из "Интера" в "Пари Сен-Жермен"). На первую десятку трансферов по сумме компенсации пришлись 15 процентов от общих расходов на переходы.

Самыми покупаемыми/продаваемыми игроками стали представители Бразилии (1749). На втором месте идут аргентинцы (896), на третьем - игроки из Великобритании (837). Самыми дорогими были футболисты из Франции (643,6 миллиона), на втором месте располагаются бразильцы (468,4), на третьем - испанцы (307,2).

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Метки:
Футбольные трансферы ФИФА

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