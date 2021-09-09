15-летний подросток отправил в кому футболиста. Игроки АПЛ собирают деньги на его лечение

Австралийский футболист Дэнни Ходжсон был избит на железнодорожном вокзале города Перт. Ходжсон возвращался домой после встречи с командой, когда его сзади ударил кулаком в голову 15-летний подросток, который сбежал, но скоро был задержан полицией. Его мотивы пока неизвестны. Суд по его делу назначен на 22 сентября, сообщает gol.ru.

Ходжсон отправлен в главный госпиталь города, где у него диагностировали перелом черепа. На следующий день его состояние ухудшилось - началось кровоизлияние в мозг. И тогда врачи поместили Ходжсона в состояние искусственной комы и сказали его семье, что в этом состоянии он может пробыть от нескольких недель до пары месяцев.

О ситуации с Ходжсоном многие узнали благодаря его родителям, которые живут в США. Им тяжело организовать рейс в Австралию, потому что полеты туда в США все еще запрещены из-за ковида.

Мама Ходжсона Никола написала в соцсетях, что ей нужна помощь. Для этого была создана страница на благотворительном сайте. Там удалось собрать больше 70 тысяч долларов.

Ходжсона поддержали финансово два футболиста АПЛ.

Лучший игрок "Эвертона" прошлого сезона Доминик Калверт-Льюин и вратарь "Манчестер Юнайтед" Дин Хендерсон перевели Ходжсону восемь тысяч долларов.

Эти деньги пойдут не только на лечение Ходжсона и помощь в перелете родителям, но еще на погашение ипотеки и его девушке, чтобы она "ни в чем не нуждалась, пока Ходжсон выздоравливает".

В итоге семья Ходжсона договорилась с посольством Австралии и организовала сложный перелет (труднее всего было найти авиакомпанию). Еще родители Ходжсона получили трехмесячную визу и право находиться в Австралии без двухнедельного карантина.

Ходжсон - главный бомбардир клуба "ЭКУ Джоондалуп", выигрывал в прошлом сезоне "Золотую бутсу". До 18 лет Ходжсон играл в Англии, но переехал и уже семь лет играет в Австралии. Выступает в западном дивизионе второй по значимости лиги. Сейчас его команда занимает шестое место из 20.

Фото: gol.ru©

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