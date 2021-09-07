"Выиграть турнир? Нет ничего невозможного!". Экс-капитан сборной Казахстана оценил шансы на ЧМ по футзалу

Бывший капитан сборной Казахстана по футзалу Динмухамбет Сулейменов в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказал свое мнение относительно потенциала национальной команды на чемпионате мира в Литве. В частности, он заявил, что казахстанцы могут претендовать на золотые медали.

"Мое пожелание сборной - добиться более высокого результата по сравнению с прошлым чемпионатом мира (в 2016 году Казахстан вылетел на стадии 1/8 ЧМ) ,и я думаю, нашей команде это по силам. Сейчас у ребят есть определенный опыт и подготовка прошла на хорошем уровне.

Группа, в которую мы попали, позволяет нам рассчитывать на выход с первого места, на мой взгляд, ребята будут нацелены на это. А дальше уже постепенно, шаг за шагом.

Может ли Казахстан выиграть турнир? Нет ничего невозможного! На прошлом чемпионате мира никто не ждал победы от Аргентины, да, они входили в число сильных команд, но тогда явные фавориты вылетели и аргентинцы воспользовались этим. Поэтому у нас есть шансы, ребята правильно говорят о победе. Чем выше мы поднимемся, тем лучшего для развития всего казахстанского футзала", - отметил Сулейменов.

Напомним, чемпионат мира по футзалу пройдет в Литве с 12 сентября по 3 октября. Казахстан попал в одну группу с командами Литвы, Коста-Рики и Венесуэлы.

Первый матч команда Пауло Рикардо Кака проведет 12 сентября с Коста-Рикой. Начало игры в 21:00.

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