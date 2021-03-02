Вратарь сборной Казахстана и "Кайрата" повторил легендарный "удар скорпиона"

Вратарь сборной Казахстана по футзалу и алматинского "Кайрата" Игита повторил трюк своего кумира, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На тренировке команды голкипер исполнил легендарный "удар скорпиона" колумбийского вратаря Рене Игиты, который тот выполнил в матче со сборной Англии в 1995 году.
Добавим, что Игита вместе со сборной готовится к матчу с Беларусью, который пройдет 2 марта в рамках квалификации чемпионата Европы - 2022.
🦂 Игита повторил знаменитый «удар скорпиона» своего кумира. Ну, почти 😁😁 pic.twitter.com/sU9k1Ty0DF— Kazakhstan Football Federation (@KFF_Team) March 1, 2021
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