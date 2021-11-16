В Алматы прошел Кубок "Казахтелекома" по футзалу

В минувший уик-энд на площадке спорткомплекса "Баганашыл" крупнейшего мегаполиса страны прошел турнир по футзалу между подразделениями "Казахтелекома", первенство в котором оспаривали 12 команд из всех регионов республики.

Организатором этого соревнования выступил Совет физической культуры и спорта АО "Казахтелеком", который регулярно проводит различные спортивные мероприятия в компании. Особое внимание при этом уделяется спорту № 1 в мире, не случайно футбольная сборная крупнейшего телеком-оператора страны буквально месяц назад оказалась в тройке призеров пятого сезона мини-футбольного турнира среди команд госорганов и квазигосударственных компаний Qyzmet Cup.

Нынешний розыгрыш Кубка "Казахтелекома" позволит этой сборной усилиться новыми сильными футболистами. За борьбой команд в футзальном формате (четыре на четыре полевых игрока) на паркете спорткомплекса в Алматы 12 и 13 ноября могли наблюдать сотрудники компании из регионов в прямом эфире на страницах социальных сетей молодежной организации Z-telecom.

"Совместные тренировки и игры укрепляют командный дух сотрудников всех наших подразделений, на поле все равны, и каждый выкладывается для общей победы. Игра нас сближает, мы узнаем своих коллег с разных сторон, потому что на поле сразу видно, как человек реагирует на различные стрессовые ситуации. Могу сказать одно: благодаря корпоративным турнирам мы в коллективе взрастили огромную плеяду талантливых футболистов", - отмечает руководитель Совета физической культуры и спорта АО "Казахтелеком" Марат Абдилдабеков.

Кубок 2021 года собрал в Алматы 12 команд из практически всех структур и дивизионов компании. На первом этапе участники были разделены на две группы по шесть команд, из каждой группы в плей-офф выходили по два лучших коллектива. По итогам первого дня в группе А единоличным лидером стала команда Дирекции "Телеком Комплект" (ДТК), набравшая 9 очков в трех матчах, в группе В аналогичный результат показала команда Дирекции информационных технологий (ДИТ).

В итоге в плей-офф вышли обе эти команды, а также коллектив Центральной региональной дирекции телекоммуникаций и номинальные хозяева площадки - РДТ "Алматытелеком". Оба полуфинала завершились с одинаковым счетом 2:0: Дирекция "Телеком Комплект" обыграла коллег из ДИТ, а "Алматытелеком" взял верх над командой Центральной РДТ. Основное время игры за третье место завершилось со счетом 1:1, все решила серия пенальти, в которой удача улыбнулась команде ДИТ, представители которой стали обладателями бронзовых медалей.

Главный же матч турнира завершился со счетом 4:2 в пользу команды ДТК, ставшей обладателем Кубка. Команда РДТ "Алматытелеком" стала серебряным призером турнира.

"Мы бились, старались. Не знаю, чего не хватило, тяжело сейчас говорить. Спасибо огромное болельщикам за хорошую поддержку. Просим прощения у них, что не смогли победить. Соперник достойно выступил, хотя шансы у нас были равны. Остается все равно осадок, когда ты проигрываешь в финале. В целом наше выступление считаю удачным", - сказал игрок команды РДТ "Алматытелеком" Болатбек Ташимбетов.

В церемонии награждения призеров этого турнира приняли участие легенды казахстанского футбола: мастера спорта СССР Вахид Масудов и Юсуп Шадиев, игроки сборной СССР Булат Есмаганбетов и Сергей Пасько. Они также вручили награды лучшим игрокам: в номинации "Лучший вратарь" награды был удостоен игрок команды ДИТ Тимур Смаилов, приз "Лучшему бомбардиру" получил его одноклубник Али Сагатов, звание "Лучший игрок турнира" присвоено Асылжану Жүсіпову из команды Западной РДТ. Приз в номинации "За волю к победе" присужден команде Центральной РДТ, которая вырвала путевку в полуфинал из группы в последней своей игре первого этапа.

"Впечатления от турнира только положительные. Все понравилось. Соперники у нас были очень достойные, сильные. Немного не хватило до победы, но третье место тоже неплохо. Спасибо всем игрокам нашей команды, это наш общий успех", - сказал игрок команды ДИТ и лучший бомбардир турнира Али Сагатов.

В Совете физической культуры и спорта подчеркнули, что нынешний турнир был организован в целях реализации спортивно-социальной инициативы, озвученной в Послании Президента РК народу Казахстана и в честь 30-летия Независимости РК. Организаторы и участники турнира выражают огромную благодарность руководству компании: Марату Абдилдабекову, Асхату Узбекову, Тимуру Худайбердиеву, Адлету Кожанбаеву, председателю общественного объединения "Локальный профсоюз работников "Телеком-сервис" Айсулу Рахымбаевой, а также организатору турнира Манату Ташимову.