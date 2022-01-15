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УЕФА нашел самого совершенного игрока в сборной Казахстана по футзалу

УЕФА нашел самого совершенного игрока в сборной Казахстана по футзалу
©futsalua.org
Новости спорта Футзал

УЕФА поинтересовался мнением у своих подписчиков относительно защитника сборной Казахстана по футзалу Дугласа Жуниора, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Дуглас Жуниор = самый совершенный игрок в европейском футзале?" - говорится в сообщении организации.

Напомним, что Дуглас является лидером "Кайрата" и национальной команды, по сравнению с другими игроками получает больше игрового времени на площадке, полезно действуя как в атаке, так и в обороне. В 2018 году он был в шаге от перехода в испанскую "Барселону", но из-за травмы сделка сорвалась. Сейчас игрок на правах аренды выступает за российский клуб КПРФ. Алматинцы пошли на такой шаг после того, как не смогли пробиться в финальную стадию Лиги чемпионов.

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Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан Кайрат АФК УЕФА

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