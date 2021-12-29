Участник Лиги чемпионов от Казахстана уволил главного тренера

Рудненский "Аят" объявил об уходе главного тренера Кабесы, сообщает пресс-служба футзального клуба.

"Антонио Вагнер Кабеса отправлен в отставку. Новый главный тренер будет известен в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Кабеса работал в "Аяте" с февраля 2021 года. Поде его руководством клуб провел 30 игр, в которых одержал 15 побед при шести ничьих и девяти поражениях.

Также по обоюдному согласию сторон команду покидает бразильский игрок Альфредо Помбо. В нынешнем сезоне он провел за "Аят" четыре матча в розыгрыше Кубка Казахстана, в которых забил один гол, и 12 матчей в рамках регулярного чемпионата (два гола).

Напомним, что в 2019 году "Аят" дошел до элитного раунда Лиги чемпионов, где проиграл три матча. На зимний перерыв команда ушла на четвертом месте, набрав 20 очков и отставая от лидирующего "Атырау" на семь баллов.