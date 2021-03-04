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Соперники Казахстана по группе отбора на Евро-2022 по футзалу выдали невероятный матч с 10 голами

Команда набрала первые очки.

Соперники Казахстана по группе отбора на Евро-2022 по футзалу выдали невероятный матч с 10 голами
Фото: futsalhungary.hu
Новости спорта Футбол Футзал
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Сборная Израиля по футзалу одержала победу над командой Венгрии в матче квалификации чемпионата Европы-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Венгрии и закончилась победой гостей со счетом 7:3. Причем большая часть голов пришлась на второй тайм (1:2).

Таким образом, сборная Израиля набрала первые очки в отборочном цикле и догнала Беларусь с Венгрией (у всех по три балла). Лидирует в группе сборная Казахстана, набравшая шесть очков в двух играх.

Следующий матч в рамках отбора на Евро-2022 сборная Казахстана проведет 8 марта на выезде с Беларусью, а 10-го числа Израиль примет Венгрию.

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Метки:
Футзал Сборная РК по футзалу

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