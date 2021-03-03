"Счастлив вернуться в сборную и забить гол". Лео - о второй победе Казахстана в отборе на Евро-2022

Игрок сборной Казахстана по футзалу Лео прокомментировал победный матч против Беларуси (5:2) и поделился ожиданиями от предстоящей игры в Минске.

- Из-за травмы пришлось пропустить матч с Венгрией. Я очень счастлив вернуться в сборную и забить гол. Но самое главное, мы одержали победу над сложным соперником и теперь должны настраиваться на следующую игру в Минске, - приводит его слова пресс-служба КФФ.

- Что можете сказать по сопернику?

- На выезде нам будет тяжелее, все-таки соперник играет дома. Но мы фавориты в группе и должны это подтвердить. Уверен, что в Беларуси мы покажем такую же игру, как сегодня.

- После перерыва мы пропустили два гола. С чем это связано?

- Конечно, в идеале было бы победить всухую, но, к сожалению, пропустили ненужные голы. Самое главное, что не потеряли концентрацию, иначе могли бы пропустить больше.

Напомним, что следующий матч команды сыграют 8 марта в Беларуси. В первой игре отбора в группе 5 Казахстан разгромил Венгрию.

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне