Сборной Казахстана поставили задачу в отборе на ЧМ-2024 по футзалу

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака прокомментировал итоги жеребьевки элитного раунда квалификации чемпионата мира-2024. Его слова приводит пресс-служба КФФ.



За выход в финальную стадию мундиаля Казахстан сыграет с командами Нидерландов, Румынии и Азербайджана. Календарь игр доступен здесь.

"Я всегда говорю нашим футболистам, что жеребьевку нужно смотреть с чистым сердцем, не просить какую-то команду и не настраиваться ни на что. Как будет, так будет.

По итогам жеребьевки нам попались соперники, которые нам давно знакомы. Это Азербайджан, с которым мы много встречаемся, самое главное – и для нас, и для них расстояние будет небольшим для перелетов. Для всегда это тяжело, если до соперника далеко добираться.



Азербайджан, как уже сказал, знакомая нам команда, хорошо укомплектованная бразильцами и с грамотным тренером.

Сборная Румынии тоже не даст нам расслабиться, потому что мы знаем их опыт на квалификации к прошлому Чемпионату мира, когда мы обыграли их в основном раунде у них дома и уступили в элитном раунде в Чехии. Мы очень уважаем наших соперников.

Нидерланды – команда, которая каждый раз растет и меняется. У них очень грамотный тренер из Испании Мигель Андреас, который работал в "Удинезе" и "Барселоне".

Могу сказать, что группа очень ровная и хорошая. Будем готовиться, у нас стоит задача – выход в финальную стадию чемпионата мира", - сказал Кака.

Напомним, что победитель группы получит прямую путевку на чемпионат мира в Узбекистане. Команда, занявшая второе место, будет соревноваться в плей-офф.

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