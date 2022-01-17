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В сборной Казахстана по футзалу рассказали о главном сопернике в группе и исторической цели на Евро-2022

В сборной Казахстана по футзалу рассказали о главном сопернике в группе и исторической цели на Евро-2022
©instagram.com/albertakbalikov/
Новости спорта Футзал

Форвард сборной Казахстана по футзалу Альберт Акбаликов в преддверии чемпионата Европы рассказал Sputnik Казахстан о своих ожиданиях от предстоящего турнира и пообещал порадовать болельщиков.

- Альберт, в первую очередь хочу спросить, как готовится команда к чемпионату Европы? Как вы себя чувствуете?

- Я хорошо себя чувствую. Сейчас набираем форму, тренировки проходят в штатном режиме. Из-за увеличения болеющих коронавирусом по миру немного скомкалась подготовка к чемпионату Европы.

- Из-за вспышки коронавируса в мире вы не смогли сыграть два товарищеских матча против Украины. Насколько это повлияет на подготовку к Евро?

- Конечно, нам лучше было бы сыграть эти два матча. Но из-за коронавируса и чрезвычайного положения в нашей стране мы не смогли полететь в Украину.

- Как тренерский штаб скорректировал подготовку ввиду отмены двух матчей?

- Теперь мы тренируемся в столице Казахстана. Вместо спаррингов у нас стало больше именно тренировочной работы.

- Игита, Тайнан и Дуглас уже присоединились к команде? В СМИ писали, что у них были трудности с тем, чтобы попасть в Казахстан.

- Игита и Тайнан прилетели чуть раньше. Дуглас прилетел в ночь с пятницы на субботу, 15 января. Ребята должны были 3 января вернуться в Казахстан из отпуска, но из-за беспорядков в Казахстане они присоединились к команде значительно позже.

- Какая цель у сборной на чемпионате Европы?

- Выйти в полуфинал чемпионата Европы. Этого результата мы уже достигали. А там уже в зависимости от соперника смотреть, что может получиться. Очень хочется первый раз в истории Казахстана оказаться в финале.

- Кто ваши главные соперники?

- Если посмотреть на соперников в группе, то будет нелегко. Италия, Словения, Финляндия - все команды очень непростые. Италия, наверное, наш главный соперник на групповой стадии, у них крепкая команда. Нам нужно выйти из группы, а там уже соперников не выбираем. Будем поэтапно готовиться к каждому новому оппоненту.

- После тяжелой травмы в состав сборной вернулся Лео, его не было на чемпионате мира. Насколько его возвращение станет важным фактором успешного выступления сборной на турнире?

- Лео из-за тяжелой травмы не тренировался семь месяцев. Сейчас он через тренировки доказывает, что может вернуться на свой прежний высокий уровень. Думаю, что к чемпионату Европы он сможет показать 70 процентов от того, что он умеет в лучшей форме. Он очень важный игрок для нас.

- После фееричного успеха на чемпионате мира у фанатов высокие ожидания от игры команды. Насколько это психологически давит на сборную?

- После чемпионата мира фанаты ждут от нас большего. Цена нашей ошибки стала гораздо выше. При этом мы сами себя не считаем фаворитами чемпионата Европы. Мы в каждом матче бьемся за честь страны, отдаем все силы на паркете. Хотим в очередной раз показать достойный результат, тем более в такое непростое время.

Если сравнить чемпионат мира и чемпионат Европы, то на европейском первенстве гораздо тяжелее добиться хорошего результата.

- Почему?

- На чемпионате Европы нет слабых команд. Например, на чемпионате мира в группе мы могли побеждать, играя не в полную силу, но сейчас так не получится. Италия, Словения - очень непростые соперники. Мы никогда не играли с Финляндией, так что тоже осторожно подходим к этой игре. Уровень команд на чемпионате Европы более ровный и серьезный.

- У вас есть личные цели и задачи на этом первенстве?

- Моя цель - стать лучшим бомбардиром команды на чемпионате Европы и показать результат выше своего уровня. Хочу прибавить именно в игровом плане.

Напомним, что чемпионат Европы состоится в Нидерландах с 19 января по 6 февраля. В группе B казахстанская сборная сыграет против Италии, Словении и Финляндии.

Расписание игр:

20 января, 22:30. Казахстан - Словения
25 января, 01:30. Финляндия - Казахстан
28 января, 22:30. Казахстан - Италия

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Метки:
Евро по футзалу Сборная РК по футзалу Казахстан

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