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Сборная Казахстана прибыла в Литву на чемпионат мира по футзалу

Сборная Казахстана прибыла в Литву на чемпионат мира по футзалу
© КФФ
Новости спорта Футбол Футзал

Сборная Казахстана по футзалу прибыла в Литву, где стартует чемпионат мира, сообщает KazFootball.kz.

Команда провела сбор в Москве, где сыграла три товарищеских матча, а затем прибыла в курортный городок Бирштонас в 40 километрах от Каунаса, где разместилась в отеле с другими участниками турнира. 

Напомним, что чемпионат мира в Литве пройдет с 12 сентября по 3 октября. Казахстан попал в одну группу с командами Литвы, Коста-Рики и Венесуэлы. С составом можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан

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