Сборная Казахстана понесла потери перед матчем квалификации футзального Евро

Сборная Казахстана по футзалу потеряла несколько игроков перед матчем квалификации Евро-2022 против Венгрии, сообщается на сайте КФФ.
"В число потерь попал форвард Тайнан Рего, чей приезд сорвался из-за повреждения, полученного в недавнем матче за португальский "Спортинг".
Ранее выбыли из строя и пока устраняют травмы защитник Кайрат Иманалин и нападающий Леонардо Мендонка", - говорится в сообщении федерации.
Напомним, матч состоится 9 декабря в Нур-Султане.
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