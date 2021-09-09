Сборная Казахстана определилась с составом на чемпионат мира по футзалу

Сборная Казахстана по футзалу определилась с составом на чемпионат мира, который пройдет в Литве, сообщает KazFootball.kz.

По итогам учебно-тренировочного сбора в Москве в окончательную заявку не попал Нурсултан Пиялы.

Наибольшее представительство в сборной - восемь - у "Кайрата". По два игрока делегировали "Атырау" и "Актобе". Также вызов от Кака получили игроки из российских "Липецка" и "Ухты", а также испанского "Эль-Посо".

Состав сборной Казахстана выглядит так:

Вратари: Рауан Атантаев ("Нур-Султан",); Игита ("Кайрат"); Нарун Сериков ("Кайрат");

Защитники: Даурен Нургожин ("Кайрат"); Агедиль Мадияров ("Липецк"); Биржан Оразов ("Кайрат"); Дуглас ("Кайрат"); Болат Сарбасов ("Атырау");

Нападающие: Тайнан ("Эль-Посо"); Нурбек Карагулов ("Актобе"); Азат Валиуллин ("Ухта"); Альберт Акбаликов ("Кайрат"); Чингиз Есенаманов ("Кайрат"); Арнольд Кнауб ("Актобе"); Даурен Турсагулов ("Кайрат"); Жомарт Токаев ("Атырау").

Чемпионат мира пройдет с 12 сентября по 3 октября. Сборная Казахстана сыграет в группе А, где ее соперниками будут Литва, Коста-Рика и Венесуэла.

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