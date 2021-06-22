Сборная Казахстана по футзалу понесла потерю перед стартом на чемпионате мира

Игрок сборной Казахстана по футзалу и клуба "Норильский Никель" Лео получил серьезную травму, сообщает телеграм-канал "Тень отца Гурмана".
Он порвал крестообразные связки колена и не поможет национальной команде на чемпионате мира.
Напомним, что турнир пройдет в Литве с 12 сентября по 3 октября. Казахстан попал в группу А, где сыграет с хозяйкой турнира Литвой, Коста-Рикой и Венесуэлой.
Стало известно расписание матчей сборной Казахстана на ЧМ по футзалу в Литве
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