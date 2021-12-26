Сборная Казахстана по футзалу может лишиться нескольких игроков перед Евро

Сразу несколько игроков сборной Казахстана по футзалу могут пропустить предстоящий Евро-2022, сообщает KazFootball.kz.

Пока остается открытым вопрос возвращения в сборную Лео, восстанавливающегося после тяжелой травмы крестообразных связок колена. Ожидается, что окончательное решение по поводу его участия в чемпионате Европы тренерский штаб примет после январских сборов.

Даурен Нургожин пропустит Евро из-за травмы бедра. В начале ноября игрок был успешно прооперирован в Италии. Он должен будет вернуться в строй в начале весны.

Также сборная Казахстана может поехать на чемпионат Европы без еще одного ключевого игрока - Даурена Турсагулова. Нападающий "Кайрата" получил травму во время разминки перед матчем элитного раунда Лиги чемпионов. Шанс на то, что футболист успеет восстановиться, мизерный.

Напомним, что Евро-2022 должно пройти с 19 января по 6 февраля в Нидерландах. Соперниками сборной Казахстана по группе будут команды Италии, Словении и Финляндии.