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Сборная Казахстана по футзалу лишилась основного голкипера на стартовый матч отбора на Евро

Ранее в лазарет попали три полевых.

Сборная Казахстана по футзалу лишилась основного голкипера на стартовый матч отбора на Евро
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Футзал
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Вратарь алматинского "Кайрата" Игита не поможет сборной Казахстана по футзалу в стартовом матче квалификации на Евро-2022 против команды Венгрии, сообщает KazFootball.kz.

Голкипер пропустит игру из-за простуды. Ранее в лазарет сборной попали Лео ("Норильский Никель"), Кайрат Иманалин ("Актобе") и Тайнан ("Спортинг", Португалия).

Теперь на матч готовятся вратари Александр Гуров из "Аята" и Нуралем Байдулла из "Жетысу".

Напомним, что матч Казахстан - Венгрия состоится 9 декабря. Начало встречи в 19:30. В прямом эфире игру покажет Qazsport.

 

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Метки:
Футзал Сборная РК по футзалу

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