Два игрока футзального клуба "Семей" Энрике Педриньо и Габриэль Кандидо получили вызов в национальную сборную Бразилии, сообщают Vesti.kz.

В декабре бразильская команда отправится в Мюнхен, где в рамках международной программы проведёт товарищеский матч против сборной Германии. Встреча запланирована на 9 декабря.

В текущем сезоне Кандидо сыграл девять матчей в чемпионате Казахстана, в которых забил шесть голов. На счету Педриньо семь игр и 12 взятий ворот.

Напомним, в чемпионате Казахстана "Семей" занимает второе место, уступая "Актобе", но обходя "Кайрат", который идёт третьим.

В 1/8 финала Лиги чемпионов "Семей" сыграет с молдавским "Атлетико". Первый матч состоится 24 ноября на выезде, а ответная встреча в Казахстане пройдёт 5 декабря.

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