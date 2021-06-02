"Самая лучшая группа - это мой семейный чат". Тренер Казахстана оценил итоги жеребьевки ЧМ по футзалу

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака высказался Futsalkazakhstan по поводу результатов жеребьевки чемпионата мира-2021 в Литве.

- Можно ли сказать, что к нашей команде жребий оказался благосклонен?

- Я всегда говорю, что слабых соперников не бывает. Все говорят, что нам досталась слабая группа, на что я отвечаю: самая лучшая для меня группа - это мой семейный чат в WhatsApp. Здесь же нам предстоит тяжелая работа, абсолютно у каждой команды есть свои плюсы и минусы.

- После жеребьевки задачи сборной Казахстана на чемпионат мира как-нибудь скорректировались?

- Перед нашей командой всегда стоят максимальные задачи. С таким великолепным подбором игроков иначе и быть не может.

Напомним, что Казахстан попал в группу А, где сыграет с хозяйкой турнира Литвой, Коста-Рикой и Венесуэлой.

Турнир пройдет с 12 сентября по 3 октября. Это мировое первенство, которое из-за пандемии было перенесено с прошлого года. Действующим чемпионом является Аргентина.

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