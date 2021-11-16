Российский клуб расстался с нападающим сборной Казахстана по футзалу

Нападающий сборной Казахстана по футзалу Азат Валиуллин покинул МФК "Ухта", сообщает пресс-служба российского клуба.

Причины ухода не уточняются.

Напомним, Валиуллин перешел в "Ухту" в мае этого года. Казахстанец подписал с российским клубом контракт по системе "1+1".

В прошлом сезоне Валиуллин выступал за казахстанский "Аят", в составе которого забил 29 мячей в 33 играх.