Разгром чемпионов и бронза. Как сборная Казахстана играла на прошлых Евро по футзалу

Тренерский гений Какау, великие противостояния с Италией и Испанией, а также историческая бронза в Сербии - корреспондент Vesti.kz вспомнил, как сборная Казахстана по футзалу играла на двух предыдущих чемпионатах Европы. Интересно, повторит ли этот путь нынешняя команда, которой предстоит участие на Евро-2022 в Нидерландах.

Евро-2016

Первый и пока самый успешный чемпионат Европы для нашей сборной. На волне успехов "Кайрата" (два завоеванных Кубка УЕФА) бразильский тренер Какау привез команду, которую все равно недооценивали. Сомнения заключались в том, что это все-таки был дебютный Евро для казахстанцев, а результаты в "Кайрате" во многом определяли бразильские легионеры.

Но сборная Казахстана начала удивлять с первого же матча. Минимальное поражение от России (1:2) и уверенная победа над Хорватией (4:2) вывели нашу команду в четвертьфинал на сборную Италии - на тот момент действующих чемпионов Европы. Фантастическая по эмоциям и содержанию игра закончилась победой Казахстана (5:2) - это был бенефис Лео (на его счету дубль), а также торжество карагандинской школы футзала - по голу оформили Чингиз Есенаманов и Даурен Нургожин, еще один гол забил Серик Жаманкулов (видеообзор игры доступен по следующей ссылке).

В полуфинале нас остановила Испания, хотя это был очень близкий матч, закончившийся со счетом 3:5. В матче за третье место Казахстан обыграл хозяев турнира - Сербию (5:2).

Игита стал вратарем-реформатором, этаким Мануэлем Нойером в футзале, эффективность его подключений в атаку на тот момент была высочайшей. Лео и Дуглас окончательно вошли в число лучших защитников мира, Серик Жаманкулов стал одним из лучших бомбардиров турнира, Динмухамбет Сулейменов стал образцовым капитаном. Пожалуй, в той команде, помимо высочайшего духа, присутствовал еще и потрясающий азарт - яркость игры помноженная на менталитет позволила нашей сборной сразу же завоевать бронзовые медали. Позже Лео скажет, что бронзу на Евро-2016 он ценит даже выше, чем победы в Лиге чемпионов.

Евро-2018

Еще перед стартом того турнира стало очевидно, что период работы бразильского специалиста Какау в Казахстане завершается. Евро-2018 - этакое прощание с ним, и оно получилось действительно красивым. Лидеры сборной нисколько не сбавили по сравнению с прошлым турниром, при этом в команду интегрировали новое поколение игроков - Биржан Оразов, Даурен Турсагулов и Тайнан впервые вошли в основной костяк.

Как и на Евро-2016, в группе мы оказались снова с Россией, только на сей раз Казахстан не уступил в личной встрече (1:1), а по очкам даже превзошел соперника. Сборная Казахстана крупно обыграла Польшу (5:1) и вышла в четвертьфинал с первого места.

Там нас снова ожидали сербы. Но реванша не получилось. Сборная Казахстана снова одержала победу, голы на свой счет записали Тайнан, Дуглас и Серик Жаманкулов (3:1).

В полуфинале опять дежавю - встреча с Испанией. Но, в отличие от 2016 года, эта игра была абсолютно равной и выявить финалиста удалось лишь с помощью серии пенальти. Испания и Казахстан выдали, возможно, лучший и самый зрелищный матч на турнире. Нашей команде дважды удалось спастись - в основное время при счете 3:4 и в дополнительное при 4:5. Итоговый результат - 5:5, но в серии пенальти испанцы оказались более стрессоустойчивы - 1:3 (видеообзор игры доступен по следующей ссылке).

В битве за бронзу Россия минимально обыграла Казахстан - 1:0, но даже это не испортило впечатление от игры нашей сборной. Какау не отошел от своих принципов и вновь показал яркую, многофункциональную и очень атакующую команду. Его эпоха в казахстанском футзале закончилась на мажорной ноте.

Напомним, проведение Евро-2022 запланировано с 19 января по 6 февраля в Амстердаме и Гронингене (Нидерланды). Соперниками сборной Казахстана по группе B будут команды Италии, Словении и Финляндии.

Состав сборной Казахстана на Евро-2022