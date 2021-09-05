"Рады сообщить о начале нашего большого проекта". Футзальный клуб "Каспий" рассказал о своих целях

Футзальный клуб МФК "Каспий" рассказал в своем Instagram о целях и логотипе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Дорогие любители футзала, мы - Мангистауский футзальный клуб "Каспий", рады вам сообщить о начале нашего большого проекта.

Наша цель - достижение высот в чемпионате Казахстана и развитии футзала в регионах Мангистауской области!

На нашем логотипе изображен маяк ‐ символ нашего города, который укажет нам правильный вектор развития. Маяк размещен в круге, который является не только символом движения, динамизма и силы, а также символизирует - мяч.

Добро пожаловать на нашу официальную страницу и будь с нами на одной волне!" - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом сезоне "Каспий" стал седьмым из девяти команд, но "Жетысу" по ходу сезона снялся с чемпионата.

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