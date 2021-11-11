Призер чемпионата Европы по футзалу из Казахстана объявил о завершении карьеры

Один из ярчайших и самых титулованных футзалистов Казахстана Николай Пенгрин объявил о завершении игровой карьеры. Об этом он рассказал Bookmakerreview.kz.

"Много слов, которые хотелось бы сказать, но сейчас это тяжело. У меня был интересный путь, в нем была и радость, и печаль. Все было в моей футбольной карьере.

Большое спасибо всем, кто прошел со мной этот путь от начала до конца. Всех тренеров, техперсонал, болельщиков, медперсонал и своих родных благодарю за то, что были всегда рядом, поддерживали. Это был невероятный путь!" - сказал игрок.

37-летний Пенгрин выступал за "Икар", "Тулпар", "Кайрат", "Астана‑Тулпар", "Жетысу". Играл за сборную Казахстана, в составе которой выигрывал бронзу чемпионата Европы-2016. В том же году участвовал на чемпионате мира. Был трехкратным чемпионом Казахстана и обладателем Кубка страны.