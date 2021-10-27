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Потери звездных бразильцев, состояние лидеров и опасные соперники. Превью к старту "Кайрата" в футзальной Лиге чемпионов

Потери звездных бразильцев, состояние лидеров и опасные соперники. Превью к старту "Кайрата" в футзальной Лиге чемпионов
©КФФ
Новости спорта Футзал

АФК "Кайрат" начинает новый сезон в главном клубном европейском турнире - Лиге чемпионов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, какие трансферы состоялись в команде Пауло Рикардо Кака, что стоит ожидать от соперников алматинского клуба и почему прошедший чемпионат мира мог повлиять на важных игроков коллектива. 

Состав "Кайрата" - минимальные изменения 

По сравнению с прошлым сезоном набор игроков в алматинском клубе изменился незначительно, хотя потери клуба все-таки превышают по своему классу приобретения. Так, летом "Кайрат" покинули опытные и звездные на европейском уровне бразильцы - Гадейя и Фернандиньо, плюс также закончился контракт у второго вратаря Дуду. 

Эти кадровые пробелы клуб решил заполнить с помощью внутренних ресурсов и рынка. Вместо Дуду сменщиком Игиты теперь является молодой воспитанник Нарун Сериков, который неплохо проявил себя в прошлогодней ЛЧ и уже съездил на чемпионат мира в составе национальной сборной. 

Среди полевых "Кайрат" подписал двух экс-игроков "Актобе" - Витао и Турехана Досова. С точки зрения класса и опыта, их, конечно же, нельзя сравнить с ушедшими бразильцами. Вероятно, такая аккуратная и экономичная работа по трансферам связана с финансовым положением клуба, по слухам, у алматинцев есть трудности в этом плане. 

Сборная могла выжать все соки из лидеров

Лига чемпионов, по сути, главный и самый сложный турнир для "Кайрата" в сезоне, но сейчас есть некоторые опасения даже не с точки зрения физического состояния (хотя и тут есть вопросы, например, по Даурену Нургожину) многих лидеров клуба, а в плане психологии. Как известно, костяк "Кайрата" - это фундамент сборной Казахстана. Игита, Дуглас, Есенаманов, Оразов, Турсагулов, Акбаликов и Нургожин лишь недавно пережили один из самых больших турниров в своей жизни - чемпионат мира. На протяжении месяца они находились в постоянном напряжении и на предельном эмоциональном уровне. Можно ли быстро восстановиться после столь глобального соревнования - это вопрос. 

Но с другой стороны, у "Кайрата" также есть бразильцы Ранжел, Эдсон, Диего, Савио и тот же Витао, которые планомерно готовились к сезону, и они могут стать двигателями команды на данной стадии турнира. 

Соперники 

"Кайрат" - фаворит своей группы, но как минимум два соперника в их квартете могут вызывать опасения. Российский клуб "Тюмень" обладает крепким составом, там есть игроки сборной России, есть качественные легионеры, и эта команда представляет один из самых конкурентных и сильных чемпионатов в Европе. 

Примерно такие же характеристики можно применить к клубу "Пезаро" - чемпиону Италии прошлого сезона. Хорошо сбитый коллектив, где есть игроки сборной Италии, а также известные аргентинские футзалисты - Леандро Куццолино и Кристиан Борруто. К слову, "Кайрат" и "Пезаро" встречались относительно недавно, в розыгрыше Лиги чемпионов 2019/20 алматинцы выиграли в драматичном матче со счетом 5:3. 

Третий соперник "Кайрата" - чешская "Плзень". В их составе практически нет легионеров, но мощный костяк, в том числе из игроков сборной Чехии, также не должен вызывать расслабленность, ведь как сборная, так и клубы из этой страны всегда отличаются сильной психологией и характером. 

Календарь 

27 октября 

"Кайрат" - "Плзень", 21:30 

28 октября 

"Тюмень" - "Кайрат", 21:30 

30 октября 

"Пезаро" - "Кайрат", 22:00 

Все матчи с участием "Кайрата" будут транслироваться в прямом эфире на телеканалах Qazsport и Qazaqstan. 

Напомним, что в основном раунде Лиги чемпионов также принимает участие серебряный призер чемпионата Казахстана "Атырау". В группе с "нефтяниками" оказались французский ACCS, португальский "Спортинг" и словенский "Добовец". 

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Метки:
Кайрат АФК Футзал Лига чемпионов Казахстанский футзал Сборная РК по футзалу Казахстан

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