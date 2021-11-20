Опубликовано расписание матчей "Кайрата" в элитном раунде Лиги чемпионов по футзалу

Стало известно расписание матчей алматинского "Кайрата" в элитном раунде Лиги чемпионов по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По итогам жеребьевки чемпион Казахстана попал в группу А, где соперниками будут "Тюмень", "ВитЭн" и "Аньер-Вильнев".

Матчи этого квартета пройдут в Тюмени с 2 по 5 декабря.

"Кайрат" установил два рекорда в Лиге чемпионов по футзалу

2 декабря

"Кайрат" (Казахстан) - "ВитЭн" (Орша, Беларусь)

"Аньер-Вилнев" (Франция) - "Тюмень" (Россия)

3 декабря

"Аньер-Вилнев" (Франция) - "Кайрат" (Казахстан)

"Тюмень" (Россия) - "ВитЭн" (Орша, Беларусь)

5 декабря

"ВитЭн" (Орша, Беларусь) - "Аньер-Вилнев" (Франция)

"Тюмень" (Россия) - "Кайрат" (Казахстан).

В финальный раунд ЛЧ выйдут победители групп. Он пройдет на площадке одного из участников, а матчи состоятся 28/29 апреля и 30 апреля/1 мая.