Опубликовано расписание матчей "Кайрата" в элитном раунде Лиги чемпионов по футзалу

Стало известно расписание матчей алматинского "Кайрата" в элитном раунде Лиги чемпионов по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По итогам жеребьевки чемпион Казахстана попал в группу А, где соперниками будут "Тюмень", "ВитЭн" и "Аньер-Вильнев".
Матчи этого квартета пройдут в Тюмени с 2 по 5 декабря.
"Кайрат" установил два рекорда в Лиге чемпионов по футзалу
2 декабря
"Кайрат" (Казахстан) - "ВитЭн" (Орша, Беларусь)
"Аньер-Вилнев" (Франция) - "Тюмень" (Россия)
3 декабря
"Аньер-Вилнев" (Франция) - "Кайрат" (Казахстан)
"Тюмень" (Россия) - "ВитЭн" (Орша, Беларусь)
5 декабря
"ВитЭн" (Орша, Беларусь) - "Аньер-Вилнев" (Франция)
"Тюмень" (Россия) - "Кайрат" (Казахстан).
В финальный раунд ЛЧ выйдут победители групп. Он пройдет на площадке одного из участников, а матчи состоятся 28/29 апреля и 30 апреля/1 мая.