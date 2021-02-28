Оба футзальных матча между Казахстаном и Израилем в рамках Евро-2022 пройдут в Нур-Султане

Стала известна дата перенесенного отборочного матча Евро-2022 по футзалу между сборными Израиля и Казахстана, сообщает KazFootball.kz.
Изначально матч должен был состояться 28 января 2021 года в городе Ришон-ле-Цион. Однако из-за того, что были закрыты авиасообщения с Израилем, матч был перенесен. Теперь принято решение, что оба матча пройдут в Нур-Султане во дворце спорта "Жекпе-Жек".
Гостевой матч Израиль - Казахстан состоится 9 апреля 2021 года, а домашний - спустя два дня, 11 апреля.
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