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"Мы никого не боимся". Лидер сборной Казахстана - о cоперниках в отборе на ЧМ по футзалу и Лиге чемпионов

"Мы никого не боимся". Лидер сборной Казахстана - о cоперниках в отборе на ЧМ по футзалу и Лиге чемпионов
©КФФ

Игрок сборной Казахстана по футзалу и алматинского "Кайрата" Чингиз Есенаманов поделился мнением о соперниках по группе в квалификации чемпионата мира-2024, рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона. Его слова приводит пресс-служба КФФ.

- Какая у тебя была реакция на итоги жеребьевки группы отбора на ЧМ-2024?

- В принципе, нормальная. Сейчас все сборные считаются друг для друга серьезными соперниками. Слабых команд, мне кажется, не осталось. Мы должны выигрывать и доказывать, что мы лучше.

- Снова Словения! Можно ли их считать принципиальными соперниками? На каком этапе идет развитие словенского футзала?

- Так получается, что мы часто с ними играем. Не знаю, насколько можно назвать принципиальными соперниками, но с ними всегда непросто играть. Словения – хорошая сборная, игроки боевые, техничные, габаритные. Будем играть в свою игру и, думаю, у нас все получится. Мы никого не боимся, но ко всем оппонентам относимся с уважением.

- Помнишь свой гол в ворота Словении? Как это было?

- Я помню. Это были отборочные матчи, кажется, к чемпионату мира. Тогда мы сыграли 2:2. Неплохой гол получился – прокинул между ног защитнику и ударил с левой в дальний угол. Запомнилось это, потому что забил красиво (улыбается) и это был важный мяч в том матче. Нельзя было проигрывать.

- За сборную на сегодняшний день ты провел 88 матчей. Есть ли цель стать абсолютным рекордсменом по проведенным матчам за главную команду страны?

- Приятно сыграть за родину 88 матчей, но нет цели стать рекордсменом. Как даст Всевышний, столько и сыграю. Главное делать это хорошо и, чтобы у сборной были результаты. Будет 100 – значит так тому и быть.

- Помнишь свой дебютный матч и гол за сборную? Какие воспоминания с тех пор?

- Конечно, помню. Это было в Ирландии в 2009 году. Тогда я играл в "Тулпаре". Свой первый гол я забил, если не ошибаюсь в ворота Англии, тогда мы победили со счетом о ли 5:0, то ли 5:1. Тогда я немного приболел, была высокая температура. На предыгровой тренировке немного подтянулся и мне разрешили сыграть. Так и забил свой дебютный гол.

- Сборная не играла с момента Евро-2022, а свой следующий матч проведет лишь осенью. Соскучился по сборной?

- Для меня тот чемпионат Европы получился довольно "скомканным". Я сыграл два матча, один пропустил по болезни. Игра с Украиной для меня была тяжелой – на сто процентов я на тот момент сыграть не смог. С тех пор никаких матчей не было и очень соскучились по сборной, по этой атмосфере. Все рвемся в бой и ждем, когда начнется сбор.

- Как можешь оценить прошедший сезон чемпионата?

- Чемпионство мы выиграли, Кубок и Суперкубок тоже. Смогли завоевать все трофеи в Казахстане. Чемпионат получился интересный, видно, что команды выросли, уровень выравнивается постепенно. Много было тяжелых игр, даже проиграли несколько из них, никогда такого не было. Это доказывает, что чемпионат становится серьезнее. Конечно, обидно, что в Лиге чемпионов мы не смогли пробиться. В следующем сезоне будем готовиться.

- Что ждешь от нового сезона?

- От нового сезона жду много интересных матчей, вызова в сборную, хорошей конкуренции, чтобы у нас был сильный чемпионат, каждый год наступает ощущение предвкушения. Мы заканчиваем отдых и постепенно начинаем подготовку.

- Недавно ты продлил контракт с "Кайратом". Можно сказать, что Лига чемпионов – единственный трофей на клубном уровне, которого не хватает в твоей карьере?

- Хотелось бы выиграть Лигу чемпионов, потому что это очень важно для меня. Столько лет второе-третье места, и все никак не выиграем.

- Что думаешь о соперниках в основном раунде Лиги чемпионов?

- Посмотрим, соперники серьезные. Будем разбирать, группа попалась тяжелая. На этой стадии, считаю, слабых соперников не бывает. Нужно все проанализировать.

— Каковы шансы у "Аята"? Не пора ли вице-чемпионам нашего чемпионата побороться за выход в большую четверку?

— Полагаю, что шансы большие. Состав хороший: и легионеры, и местные играют на высоком уровне. У "Аята" есть все шансы пройти дальше. Они еще не показали себя в Лиге чемпионов. Они рвутся в бой, настрой бешеный.

Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт:

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Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан Кайрат АФК Футзал ЧМ по футзалу

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