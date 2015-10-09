Матч соперников Казахстана в отборе ЧМ по футзалу завершился со счётом 8:2

Сборная Беларуси по футзалу разгромила Албанию в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2028, передают Vesti.kz.

Встреча группового этапа основного раунда прошла в Гуменне и завершилась со счётом 8:2 в пользу белорусской команды.

В составе победителей отличились Юрий Дубков (4-я минута), Максим Батурин (7-я), Виталий Шадурко (9-я), Дмитрий Шведко (10-я, 18-я), Сергей Крыкун (11-я), Андрей Семенюк (14-я) и Сергей Синицкий (36-я). У проигравших голы забили Фабиано Тафа (17-я) и Ариф Лимани (33-я).

Группа 6

1. Казахстан - 3 очка (после одной игры);

2. Беларусь - 3 очка (после двух игр);

3. Албания - 0 (после одной игры).

11 ноября Беларусь сыграет с Казахстаном.

Отметим, что в основном раунде 36 команд, включая лучших участников предварительного раунда, разбиты на 12 групп по три сборные, которые проведут друг с другом по матчу дома и на выезде.

Победители 12 групп и четыре лучших обладателя вторых мест напрямую выйдут в элитный раунд. Остальные восемь обладателей вторых мест сыграют в стыковых матчах.

Стыковые матчи

Восемь команд будут разбиты на четыре пары посредством открытой жеребьёвки. Команды проведут по матчу дома и в гостях. Победители пар дополнят список участников элитного раунда.

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