Лидер сборной Казахстана по футзалу оформил дубль за испанский клуб

Лидер сборной Казахстана по футзалу Тайнан Да Силва оформил дубль за свой новый клуб - испанский "Эль-Посо", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло в матче третьего тура чемпионата Испании против "Мансанаресу". Тайнан отличился на 25-й и 34-й минутах игры.

Особенно эффектным получился второй гол - казахстанец получил мяч от вратаря, первым касанием обработал мяч, а вторым пробил в падении с разворота.

Также голом отметился бывший игрок алматинского "Кайрата" Лео Сантана, а сам матч завершился со счетом 6:0 в пользу "Эль-Посо".

Напомним, Тайнан перешел в испанский клуб в июле этого года, а на прошедшем в Литве чемпионате мира-2021 помог сборной Казахстана дойти до полуфинала.

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