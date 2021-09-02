Легенда казахстанского футзала получил работу в клубе

Легенда казахстанского футзала Серик Жаманкулов вошел в тренерский штаб в МФК "Каспий". Об этом сообщает bookmakeRReview.kz.

Отмечается, что он также будет назначен на должность менеджера по развитию футзала.

37-летний Жаманкулов завершил карьеру в сентябре 2019 года.

В составе сборной Казахстана в феврале 2016 года он становился бронзовым призером чемпионата Европы. Забил во всех пяти матчах командам России, Хорватии (два), Италии, Испании и Сербии и с шестью голами разделил 1-5 места лучших бомбардиров Евро.

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