Команда экс-тренера сборной Казахстана впервые пропустит Кубок Азии

Сборная Кыргызстана по футзалу, которой руководит казахстанский специалист Амиржан Мукано, не смогла пробиться в финальный раунд Кубка Азии 2022 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Команда Кыргызстана заняла третье место в группе A отборочного турнира, который прошел в Бишкеке. Она впервые пропустит Кубок Азии.
Подопечные Муканова уступили сборными Ирана (1:8) и Туркменистана (1:3), а также разгромили Мальдивы (7:1). Команды Ирана и Туркменистана вышли в финальный раунд Кубка Азии.
Из группы B, матчи которой тоже принимала столица Кыргызстана, дальше вышли сборные Узбекистана и Таджикистана. В этом квартете также выступали Афганистан и Непал.
Напомним, Муканов ранее возглавлял карагандинский "Тулпар" и сборную Казахстана по футзалу.
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